$!The Tomorrow War, protagonizada por Chris Pratt, se lanzará el 2 de julio por Amazon Prime

“Estoy tan orgulloso de este increíble elenco y equipo, quienes trabajaron bajo circunstancias difíciles para crear una película original y única de ciencia ficción... algo que es cada vez menos frecuente. Ver a este equipo de actores y creadores fácilmente mezclar acción, terror, comedia y drama, fue cumplir un sueño para mí... y espero que emocione al público este verano”, dijo el director Chris McKay.

“Es fantástico hacer equipo una vez más con Amazon para lanzar otra película del canon de Skydance”, dijo el CEO de Skydance, David Ellison. “Jen y el equipo de marketing han tenido mucho éxito en hacer de los estrenos de Amazon, eventos que no te puedes perder, y con Chris Pratt liderando, todo sube a otro nivel”.

The Tomorrow War también es protagonizada por Yvonne Strahovski, Betty Gilpin, Sam Richardson, Edwin Hodge y el ganador del premio Oscar, J.K. Simmons. Dirigida por Chris McKay y escrita por Zach Dean, la película fue producida por Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Jules Daly, David Goyer y Adam Kolbrenner. Los productores ejecutivos son Rob Cowan, Pratt, Brian Oliver y Bradley J. Fischer con Samantha Nisenboim como coproductora. La película es de Amazon Studios, Skydance y Paramount Pictures, en asociación con New Republic Pictures.

Pratt recientemente apareció en la taquillera Avengers: End Game, que rompió récords y recaudó más de $2.7 miles de millones de dólares alrededor del mundo, que fue una secuela de Avengers: Infinity War, recaudando más de $2 mil millones en la taquilla global. Pratt también protagonizó la franquicia de Marvel, Guardians of the Galaxy, y la primera entrega recaudó más de $770 millones en la taquilla global en el 2014; Guardians of the Galaxy Vol. 2 se sobrepuso a cualquier otra película que se estrenó en el verano de 2017 al sobrepasar los $860 millones alrededor del mundo. Pratt encabezó Jurassic World—la séptima película más taquillera de todos los tiempos—en el 2015, después regresó a su papel como Owen en Jurassic World: Fallen Kingdom en junio del 2018. Recientemente Pratt terminó producción en la tercera entrega de la franquicia, Jurassic World: Dominion, cuyo estreno está fijo para junio del 2022.