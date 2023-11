“Tiene su raye en la cabeza”: Escándalo por video de Jessica Cediel rezando en pijama

“De rodillas ante el rey. Y sí, esta soy yo, esta es la Jessica que tal vez no están acostumbrados a ver, pero déjenme decirles que sin esta Jessica íntima, la figura pública de Jessica Cediel que ustedes conocen no sería nada”, escribió la modelo en la publicación.

Como era de prever, el video ha generado una amplia variedad de comentarios y reacciones, dividiendo las opiniones de los usuarios en la red social. Mientras algunos elogiaban su contenido y destacaban su compromiso y fe hacia Dios, otros, por el contrario, le dirigieron críticas intensas, solicitándole que “no era necesario” que ella compartiera ese momento que es íntimo, “que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha”.

De hecho, algunos la instaron a leer la Biblia e incluso le sugirieron un versículo específico, el cual es Mateo 6, versículo 5. “Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Más tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público”.

Por su parte, también la atacaron y hablaron de la salud mental de la modelo. "Honestamente no la juzgo porque en mi opinión ella no es normal, me refiero a que ella tiene su raye en la cabeza, un día es una cosa, otro día es otra y asíi, y lo juro que no lo digo con mala intención, pero se nota que debe buscar ayuda profesional", escribió un seguidor.

Polémica por Halloween

Esta no es la primera vez que Jessica Cediel genera el "rechazo" de los internautas. En el mes de octubre, la colombiana expresó que Halloween era completamente "diabólico y satánico", ya que estaba asociado con las tinieblas y los seres oscuros. En sus declaraciones, explicó su percepción de este fenómeno internacional.

En ese instante, afirmó que en tiempos pasados solía disfrazarse y modificar su apariencia para disfrutar de esa festividad, pero todo cambió cuando comprendió verdaderamente el significado detrás de esa celebración.

“Yo confieso que en el pasado me disfrazaba el 31 de octubre porque no tenía idea de lo que esto significaba. La fiesta del Halloween es algo totalmente diabólico, demoniaco y satánico. Así como existe el reino de la luz, que es de Dios, existe el reino de las tinieblas, que es del Diablo. Entonces, cuando uno se disfraza, inocentemente le está dando permiso al diablo para que obre espiritualmente en su vida”, comentó la modelo en octubre.