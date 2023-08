“Cuando yo estaba muy chiquita, adolescente, como a los 13 o 14 años, esto si no lo he contado, una vez en Televisa un productor, que claro que no voy a decir quién es, iba a ser el productor de A mil por hora, que después fue Pedro Damián. El productor que iba a hacer antes esa novela llega conmigo y me dice ‘oye Anahí, tú quieres ser la protagonista de esta novela pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita”, dijo la actriz.

La intérprete de ‘Salvame’ dejó claro que al ser una niña y encontrarse en una edad “difícil” le fue más fácil dejarse “convencer” por esa persona.

“Y sí puedo decir que una de las cosas que más detonaron la anorexia que sufrí fue ese comentario. Hoy a mis 37 años me acuerdo de ese comentario y claro que me afectó mucho. Empecé como un tema de anorexia nerviosa. Estuvo duro. La verdad fueron años duros porque me acuerdo que llegaba a los programas y me ponían comida para ver qué hacía. Muy fuerte”.

Anahí también contó que esta no fue la única ocasión en la que fue señalada por su aspecto físico y que vivió otra experiencia similar con otro productor. “Me dijeron ‘Vamos a hacer la nueva versión de Quinceañera’. Entonces, me citan con quien iba a producir esa telenovela, me siento con mi mamá y me dice ‘Vamos a hacer la telenovela, estaría increíble que tú seas la protagonista, pero, Anahí, las protagonistas son flaquitas, son muy bonitas y tú estás gordita, y tienes que trabajar mucho en ti para... que hagas la telenovela’”, contó la cantante.

La actriz de 37 años superó con valentía y ayuda profesional estos trastornos y hoy luce saludable y enérgica enamorando a todos los fanáticos de RBD.

La mexicana alcanzó la fama internacional tras interpretar a Mía Colucci en la telenovela Rebelde junto a Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

