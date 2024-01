Timothée Chalamet fue elegido como el ‘hombre más bello del mundo’, días después del estreno de su nueva película ‘Wonka’.

El actor francoestadounidense, nació el 27 de diciembre de 1995, en Nueva York, y gracias a su talento actoral en el séptimo arte, lo catapultó, desde muy joven, al selecto grupo de aclamados por la crítica y el público. Además, ha ganado fama internacional y distinguidos premios como: dos Globo de Oro, cuatro SAG y cinco Premios de la Crítica Cinematográfica.

Su papel en ‘Call me by your Name’ en 2017, donde interpretó a Elio Perlman, fue una actuación digna de una nominación a los Premios Óscar, colocándose al nivel de grandes y reconocidos actores de Hollywood.

Su más reciente reconocimiento y ostentoso título se le otorgó el portal TC Candler, después de varios meses de votación dirigida al público del común.

Fueron 800 participantes que dieron como ganador a Timothée. Estos son los otros galanes que luchaban por el título: Harry Styles, Tom Holland, Chris Hemsworth, Jungkook, de BTS, entre otros.

