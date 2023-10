Tito Nieves: “Cantar para mí no es trabajar”

En diferentes países exigen distintas canciones. Aquí las que no pueden faltar son ‘Sin rumbo alguno’, ‘Señora ley’, ‘Los Rodríguez’ y ‘Teresita’, y como solista me piden ‘Fabricando fantasías’, ‘De mí enamórate’, ‘El amor más bonito’, ‘Tuyo’ y ‘Almohada’.

Estoy muy contento de estar promocionando este nuevo sencillo junto a mi hermano Gilberto Santa Rosa, con el que tengo una amistad desde hace 40 años. Desde hace año quería grabar esta canción y cuando decido hacerla voy a Puerto Rico al sepelio de un amigo y allá me recibe Gilberto, le cuento del tema y él me dice que también tenía otra canción. Cuando Gilberto escucha la mía me dice que quería estar ahí y así nació ‘Soy’. La grabación nos tomó de 5 a 10 minutos máximo y el resto fueron 10 horas de charla...(risas). Esta es la tercera canción que hacemos juntos.

Cuéntenos una de esas historias inolvidables que ha vivido en Colombia:

Una vez estuve en Lucky 77, en Las Palmas (Medellín), y estaba acompañando al maestro Daniel Santos. Él me contó que un muchachito de 6 años se subió en un cajón, con la ayuda del tío, para mirar quién estaba cantando en la discoteca, y ese muchachito se llama Diego Galé (reconocido productor musical, compositor y percusionista colombiano).

A propósito, ¿cómo es su relación con los salseros de nuestro país?

Mantengo la amistad con tantos, como Diego Galé, Danny Jiménez y Fruko. De este último artista les tengo una primicia: participaré en el álbum de los 60 años de Fruko y cantaré la canción ‘El preso’.

Quiere llegar a viejito haciendo música...

Tito Nieves es 100 % música y así quiere que sea su vida hasta el último día. Su sueño es seguirle los pasos a Rafael Ithier, director de El Gran Combo de Puerto Rico, a Papo Lucca y a Willie Rosario, quienes tienen más de 90 años y siguen en el medio artístico. “Yo quiero llegar ahí”, aseguró. Y es que para ‘El Pavarotti de la Salsa’, como conocen a Tito, “cantar no es trabajar”. Para él, el verdadero trabajo es poder llegar de un lado a otro, soportar a veces los drásticos cambios de clima y lidiar con las aerolíneas.

Actualmente, Tito Nieves tiene 65 años, todavía le falta mucho para los 90, por eso quisimos saber ¿cómo se encuentra de salud?

Yo me abandoné por mucho tiempo. Cuando inicié en la música no era gordo porque yo practiqué mucho deporte, pero qué pasó, me puse vago, empecé con los traguitos y las malas noches. Pero retomé mi salud hace 18 años, cuando me hice la cirugía bariátrica para bajar de peso, pues llegué a pesar 160 kilos. Ahora, creo que estoy en la mejor etapa de mi vida en cuestión de salud.

¿Entonces cómo le va con la comida cada vez que viene a Colombia?

No soy de comer mucho. Como poquito y meto mucha cosa sana.

La canción de Gilberto Santa Rosa

‘Soy’ es el último lanzamiento de Tito Nieves. La canción fue grabada en colaboración con Gilberto Santa Rosa. Según le contó a Q’HUBO, esa canción fue compuesta por Willy Chirino, le llegó a él en 1974, cuando él estaba en el colegio, y la grabó con una orquesta que tenía en esa época.

Desde entonces le había dicho a Chirino que la iba a regrabar y él dio su bendición.

Pasaron casi 50 años y en una conversación con el ‘Caballero de la Salsa’ le contó que iba a grabar esa canción y este le dijo que también la quería grabar. Después se encontraron en Miami y dijeron “si tú quieres, yo quiero” y decidieron juntar sus voces de nuevo, pues los dos puertorriqueños ya han grabado varios temas juntos, aunque a Tito le parezca aburrido trabajar con él: “Grabar con Gilberto es aburrido, porque grabamos tan rápido que no gozamos. Lo digo en broma, porque grabamos rápido, pero después son 10 horas de charla”.

Y es que estos dos salseros llevan una amistad de 40 años en los que juntos han pasado por momentos felices y difíciles, como las muertes de sus madres. “En esos momentos precisos, ahí está Gilberto”.

La canción ‘Soy’ se puede escuchar en las diferentes plataformas de streaming y en YouTube.

Tiro al blanco

Preguntas rápidas a Tito Nieves relacionadas con algunas de sus canciones:

¿A quién se le dedicaría fabricando fantasías?

“Eso va para mi hijo, pero también se la dedico a todos aquellos que utilizan la canción como un alivio, como un desahogo”.

¿Cuál es el amor más bonito del mundo?

“¡Ay, Dios mío! El amor más bonito es la vida que tengo, los padres que tengo, la esposa que tengo, los hijos que tengo”.

¿Qué decirle a alguien que está sin rumbo alguno?

“Que siga su rumbo y siga su vida” (risas).

Fue homenajeado en nuestro país

El pasado 10 de octubre, Tito Nieves fue homenajeado por su carrera artística en el Movistar Arena de Bogotá durante la gala de premiación de la décimo tercera edición de Latino Music Awards 2023.