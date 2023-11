“Todo lo dejo en manos de Dios”: Amparo Grisales estaría enfrentando una crisis, aclaró hasta cuándo estará al aire

“’Con los participantes es una grosera’, eso es lo que más me dice la gente”, aseguró.

Al ser abordada sobre su retiro, la ‘Diva’ de la televisión colombiana aseguró que: “Yo me voy a retirar cuando Dios me retire, yo sé que me va a dejar caminar mucho tiempo, para poderles decir a todos los que me hacen bullying ‘aquí los espero’”, puntualizó.