Martina leyó sus votos matrimoniales al hombre con quien decidió unir su vida.

“Entre lágrimas y sonrisas, le pedí al cielo un amor bonito, alguien a quien amar y que me amara sin miedo. Que fuera compañía en mi camino y que se sintiera orgulloso de mí. Un loquito que me hiciera reír y se riera de mis tonterías, que comprendiera lo fácil que es hacerme feliz y que no me juzgue por nada”. Fueron las palabras de la recién casada.

Después de darse el sí, los recién casados prendieron la fiesta mientras bailaban muy pegaditos.

Sobre el final de la noche, Martina le decidió interpretar una tierna canción con su melodiosa voz a su ahora esposo.

Siga leyendo: Esta es la nueva foto de la bebé de Christian Nodal y Cazzu que conmociona las redes