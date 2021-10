Tokischa, la rapera dominicana que cantó el tema “Perra” con J Balvin, salió en defensa de la polémica canción. El tema ha sido catalogado de sexista y misógino.

“Yo soy mujer y siempre me he expresado así... He conocido mujeres que son más privadas con su sexualidad, más serias, que se han acercado a mí en el transcurso de mi vida, desde antes de ser conocida, y me han dicho: ‘A mí me gustaría ser perra, así como tú’. La mujer, en lo profundo quiere sentirse perra, sensual”, dijo la rapera en una entrevista en W Radio.

La artista también explicó lo que es para ella que una mujer sea bien “perra”. “Una mujer es bien perra porque lleva el pan a su casa, porque educa bien a sus hijos, porque es una mujer que se honra trabajando”.

Hasta ahora se desconoce si la eliminación del video de YouTube fue una decisión de Balvin o de la plataforma.