$!Tommy Mottola le habría sido infiel a Thalía con una cantante peruana, según medios

El empresario musical estadounidense, Tommy Mottola, le habría sido infiel a su esposa y cantante Thalía, con la cual esta casado desde hace 22 años. Dicha situación habría provocado que la pareja este contemplando su divorcio., según reportan algunos medios.

Además: Madonna se defiende de las críticas: “No voy a disculparme por mi apariencia”

De acuerdo con versiones de varios paparazzis mexicanos, Mottola le fue infiel a Thalía con una amiga de ella del medio artístico, Leslie Shaw, una cantante con la que Thalía grabó un sencillo, junto a la colombiana Farina.

“El rumor de Leslie ha llamado la atención porque no es el perfil de mujer que buscó durante años. Recordemos a Mariah Carey, quien años después contó todo lo que vivió”, relató.

Sin embargo, Leslie aseguró sentir una gran admiración por Thalía y obviamente que jamás le haría una traición así, al respecto dijo, “Ella es superlinda, empezó a comentar en mis fotos, seguirme por redes y yo le mandaba música, siempre ha habido respeto, nunca en mi vida he conocido a Tommy Mottola, he ido a varios eventos pero a él nunca lo he conocido”.