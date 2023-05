“Toretto”, el estreno musical de J Balvin para la película ‘Rápidos y Furiosos X’

“No le bajes a música y súbela. Dando vueltas en la nave por toda la ciudad, me reconocen por el brillo en la oscuridad. Aunque vaya lento ustedes se van a quedar atrás. Con la matrícula completa y un flow exótico, ando vestido de negro pero no soy gótico, siempre que el dinero entra yo lo triplico porque ya ni compro ropa yo la fabrico. Se preguntan que cómo lo hago, los ojos costa, las babys escotadas, y los aparatos encima, por si nos vamos, suelta, la baby ennotada, y nos pegamos, no le bajamos”, es parte de lo que interpreta J Balvin en el tema.

Según medios internacionales, la banda sonora de ‘Rápidos y furiosos 10′ está conformada no solo por el reguetonero paisa, sino también por María Becerra, Lil Durk, Jimin de BTS, Kane Brown, 24kGoldn, NLE Choppa, Kodak Black, entre muchos otros.

