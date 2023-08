Traición y acusaciones: la llamada telefónica que acabó con la amistad entre los Beckham y los Sussex

David Beckham, el exfutbolista y amigo de mucho tiempo del príncipe Harry y Meghan Markle, está “furioso” después de que supuestamente surgieron acusaciones durante una tensa llamada telefónica entre ambas parejas. Los Beckham estuvieron presentes en la boda de la pareja real en 2018 y fueron “un gran apoyo” para la llegada de Meghan al Reino Unido. Sin embargo, ahora parece que su amistad ha terminado.

Aunque no se han dado detalles específicos sobre las acusaciones, algunos informes sugieren que los Beckham fueron acusados de filtrar información sobre los duques de Sussex. Una fuente citada por The Mail on Sunday afirma que cualquier reconciliación entre las dos parejas ahora es muy poco probable.

Es importante tener en cuenta que esta información proviene de fuentes no confirmadas y no ha sido verificada por ninguna de las partes involucradas. Por lo tanto, se debe tomar con precaución y no se debe dar por sentada.

Los Beckham y los Sussex habían mantenido una buena relación desde que se conocieron en 2017, cuando Harry invitó a David a un evento benéfico en el Palacio de Buckingham. Los Beckham también asistieron al bautizo del hijo mayor de Harry y Meghan, Archie, en 2019.

Sin embargo, la amistad se habría deteriorado después de que Harry y Meghan decidieran alejarse de la familia real y mudarse a Estados Unidos. Según los rumores, los Beckham se sintieron traicionados por la decisión de la pareja y por algunas de las declaraciones que hicieron en su polémica entrevista con Oprah Winfrey.

Además, los Beckham habrían sido objeto de críticas por parte de algunos seguidores de los Sussex, quienes les acusaron de aprovecharse de su amistad para promocionar sus negocios y su imagen pública.