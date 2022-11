$!Trancones, desmayos y hasta aguardiente: así fue el concierto de Harry Styles en Bogotá

Fin a la larga espera

Salvada la talanquera del lugar, María del Pilar Bolaños esperó 19 horas para ver a “Harry”, como le dicen sus seguidoras. Mientras llegó la hora de disfrutar de la música consumió varias botellas de agua, emparedados y dulces.

“Compré la boleta desde enero y creo que valió la pena”, dijo a Efe Bolaños que vive en la caribeña Cartagena de Indias y llegó a la fría y lluviosa Bogotá en un vuelo comercial.

Carolina Sandoval, que pertenece a un grupo que sigue cada paso de Styles a través de las redes sociales y los medios de comunicación, también esperó largas horas.

“El cambio de escenario sirvió mucho porque se tuvo una mejor experiencia. En El Salitre hubo mucho desorden y acá hay mejor acústica”, dijo emocionada minutos antes de comenzar el concierto en el que esperaba escuchar “Fine Line”.

A ella, lo que más le atrae del cantante y compositor es “su forma de ser porque irradia amabilidad y transmite mucho amor”.

En la misma dirección estuvo Gabriela Vega, quien llegó a Bogotá de Barranquilla en avión al terminar el sábado. “Casi no he dormido, la emoción no me deja”.