Tras el anuncio de que Marc Anthony será papá de nuevo: ¿cuántos hijos tiene el cantante?

Marc ha sido abierto en el pasado sobre su relación distante con sus hijos. “El único arrepentimiento sería que lo que elegí hacer tomó mucho de mi tiempo”, dijo en CBS This Morning en 2016. “Lo que habría hecho para ser un padre que se queda en casa y, ya sabes, presenciar cada segundo de todo. me hubiera encantado eso No funcionó de esa manera”.

Marc es padre de seis hijos que comparte con parejas anteriores: los mellizos Emme y Max, ambos de 14 años, con su exesposa Jennifer López; Cristian, de 21, y Ryan, de 19 con ex esposa Dayanara Torres; y su hija Ariana, 28, y su hijo Chase, de 26, con su ex novia Debbie Rosado.

Emme Muñiz

Emme, cuyo nombre de nacimiento es Emme Maribel Muñiz, es uno de los dos hijos que Marc comparte con su exesposa J.Lo. Los dos estuvieron casados previamente entre 2004 y 2014.

Nacida el 22 de febrero de 2008 en Long Island, Nueva York, Emme es quizás una de las hijas más conocidas de la cantante, ya que hizo varias apariciones en la alfombra roja junto a sus famosos padres.

No sería de sorprender si la adolescente sigue los pasos de sus padres como cantantes: Emme subió al escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2020 de su madre con Shakira en febrero de 2020 y participó en una combinación de “Let’s Get Loud” y “Waka Waka”. (This Time For Africa)” junto a otros jóvenes cantantes. Nadie estaba más orgulloso que papá Marc, quien compartió una foto de su hija en el escenario en Instagram y escribió: “Emme Daddy está muy orgulloso de ti. Eres mi ❤ y yo soy tuyo para siempre”.

En junio de 2022, Jennifer actuó en Los Ángeles y una vez más invitó a Emme al escenario. Presentó a la adolescente a la audiencia usando pronombres ‘ellos/ellos’ . Esta fue la primera vez que alguien en la familia reconoció públicamente la identidad de género de Emme. Jennifer tiene la custodia principal de Max y Emme.