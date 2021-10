Tres colombianos nominados a los premios European Music Awards de MTV

La ceremonia de premiación se realizará el 14 de noviembre en una gala en directo celebrada desde el Papp László Budapest Sportaréna de Hungría.

Justin Bieber acumula el mayor número de nominaciones con 8 candidaturas, seguido de Doja Cat y Lil Nas X, en 6, y de Ed Sheeran, Olivia Rodrigo y The Kid Laroi, con 5.

Según reveló MTV, una de las categorías más reñidas será la correspondiente al premio al Mejor artista, que se librará entre Doja Cat, Ed Sheeran, Justin Bieber, Lady Gaga, Lil Nas X y The Weekend.

La mejor canción, por su parte, podría ser Kiss Me More, de Doja Cat y SZA; Bad Habits, de Sheeran; Peaches, de Bieber, junto a Daniel Caesar y Giveon; Montero (Call Me By Your Name), de Lil Nas X; Drivers License, de O. Rodrigo; o Stay, de The Kid Laroi (también con Bieber en los créditos).

Stay podría convertirse asimismo en la mejor colaboración, que igualmente podría recaer en: Black Eyed Peas y Shakira por Girls Like Me; Bruno Mars y Anderson .Paak (como Silk Sonic) con Leave the Door Open; Doja Cat y SZA por la citada Kiss Me More; Lil Nas X y Jack Harlow por Industro Baby, o en The Weeknd y Ariana Grande por la remezcla de Save Your Tears.

A Mejor video están nominados Kiss Me More, Bad Habits, Peaches, Montero (Call Me By Your Name), o de Willow, de Taylor Swift o de Wild Side de Normani y Cardi B.

Por géneros, el premio al mejor artista de pop se dilucidará entre BTS, Doja Cat, Dua Lipa, Sheeran, Bieber y Olivia Rodrigo.

En hip hop están Cardi B, DJ Khaled, Drake, Kanye West, Megan Thee Stallion o Nicki Minaj, mientras que Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings Of Leon, Måneskin y The Killers lucharán por el de rock.