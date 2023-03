Un año después de la chachetada que le dio Will Smith, Chris Rock contraataca con un nuevo especial de Netflix

El comediante Chris Rock dejó en claro que su especial de stand-up “Selective Outrage” no iba a ser solamente sobre Will Smith, pero dedicó una buena parte del espectáculo al incidente ocurrido en los Premios de la Academia.

La junta de gobernadores de la academia prohibió a Smith participar en los premios Oscar y en todos los demás eventos de la academia durante una década.

El comediante también hizo hincapié en las diferencias físicas entre él y Smith, mencionando que nunca lo verán haciendo una película sin camisa y que si lo someten a una cirugía a corazón abierto, se pondrá un suéter.

Chris Rock expresó su afecto por Will Smith al decir: “Amo a Will Smith”. Incluso bromeó sobre su papel en la próxima película “Emancipation”, diciendo que disfruta viéndolo gritar. En el especial de stand-up, Rock explicó que no respondió físicamente al golpe en los Oscar debido a la enseñanza de sus padres: “¿Y sabes lo que me enseñaron mis padres? No peleen frente a los blancos”. Durante el año pasado, Rock ha estado presentando nuevo material en su gira Ego Death. Como resultado del incidente en los Oscar, Smith renunció a su membresía en la academia de cine.