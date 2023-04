Un chef que cayó en desgracia recibe una nueva oportunidad de J Balvin

Ese día, que parecía un sueño hecho realidad, le hizo pensar a Rogert Daniel que todo iba a mejorar, pero no fue así. Todo se torció cuando la depresión lo golpeó y lo arrastró a la indigencia. Vivir en la calle lo expuso al mundo de la droga e incluso llegó a residir en el Bronx: “Dos años y medio viviendo en las calles, caí en el Bronx, en el último año y medio viviendo allá”.

Rogert afirma que no es nada fácil sobrevivir en la calle y menos cuando se tiene una discapacidad, pues tras un accidente de niño perdió la pierna derecha y necesitaba una prótesis, pero una noche, unos sujetos aprovecharon que dormía para quitársela: “Unas personas con una tijera me cortaron la unión que yo tenía con el muñón y con la prótesis y me despertaron lanzándome el zapato derecho de la prótesis” .

Pero ahora la vida le ha dado una segunda oportunidad a Rogert y gracias a Mayra Azula, que lo sacó de las calles y le ofreció su ayuda, el chef pudo reencontrarse con J Balvin, quien al ver el vídeo, se comunicó con Mayra por TikTok para obsequiarle la prótesis que le habían robado .

Pero la historia no acaba ahí, pues los dos protagonistas se pudieron abrazar con emoción, y Balvin dijo que, “Rogert es una persona que admiro muchísimo, es una un ejemplo de vida y ya sabemos que estamos para él”. Además, el cantante también alegró a sus seguidores que disfrutaron del regreso del cantante paisa a la capital antioqueña mientras grababa el video de una de las canciones de su nuevo álbum.