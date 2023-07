$!Un día como hoy, hace 69 años, Elvis Presley grabó su primer sencillo “That’s All Right”

En noviembre de 1956 hizo su debut cinematográfico con “Love Me Tender”. El cantante de “It’s Now or Never” murió a los 42 años de un paro cardiaco.

“That’s all right”

La canción, que fue escrita por Arthur Crudup en 1946, fue grabada en la versión de Elvis Presley y lanzada como sencillo con “Blue Moon of Kentucky” en julio de 1954. Este éxito musical fue grabado en el estudio Sun con ‘El Rey del Rock and Roll’, cantando y tocando la guitarra rítmica, Scotty Moore en la guitarra líder, y Bill Black en el bajo.

Sam Phillips fue el productor de “That’s All Right”, en la que no se incluye ninguna batería ni otros instrumentos. La Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA en inglés) premió “That’s all right / Blue Moon of Kentucky” como disco de oro por haber alcanzado ventas superiores a las 50.000 copias.