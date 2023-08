¿Un nuevo amor?: Participante de ‘El Desafío’ se le declaró a Mary Méndez

“Hago este video para darte la bienvenida al programa, soy Mackarthur Bueno, el exparticipante del ‘Desafío The box’. De verdad, te admiro mucho y estamos muy felices de que vuelvas al programa, de hecho, me lo veo solo por ti. Eres una mujer hermosa, demasiado talentosa y enfocada. Me tienes loco todos los días. Espero que estés muy bien, espero poder conocerte algún día y si estás recibiendo hojas de vida, voy a ser el primero en enviarla”, dijo Mackarthur.

Mackarthur Bueno, exparticipante de ‘El Desafío The Box’ le envió un mensaje a Mary Méndez y le expresó su total admiración, no solo por su labor como presentadora, sino también por su belleza, lo que desató toda una euforia en las redes sociales.

Como era de esperarse, la presentadora no dudó en responderle el mensaje al exparticipante de ‘El Desafío’: “¿Tú me has visto a mí en persona? Esa es la pregunta. Si me has visto en persona cambiarías de opinión, pero te amo”.

Ante el sentido mensaje del deportista a la presentadora, los comentarios de los internautas inundaron las redes sociales y muchos quedaron completamente sorprendido por la confesión casi amorosa que le expresó Mackarthur Bueno a Mary.