“Una canción que escribí para mi madre”: la santanderena Na Morales presenta su nuevo sencillo

Na Morales presenta su nuevo proyecto musical “Lo que me cueste”, inspirado en una experiencia personal que vivió con su madre, quien actualmente está siendo cuidada tras sufrir una crisis de estrés que la llevó a un estado crítico de salud mental.

“Ella no hablaba, no dormía y no comía. Estuvo así por siete meses; un dolor acentuado además, por la propia inexperiencia nuestra en asuntos de salud mental”, añadió la cantante.

“Lo que me cueste” fue compuesto por Na Morales y producido por Lucio Feuillet y Ricardo Muñoz. Este nuevo sencillo es un ‘abrazo al alma’ de quienes con amor siempre dan lo mejor de sí, ‘cueste lo que les cueste’. Con una fotografía tierna en donde se aprecia a Na Morales de pequeña siendo acogida por su madre, la cantante quiso retratar en la carátula de su sencillo, el amor de madre como ese sentimiento recíproco al que hoy la vida le llamó a proteger por el resto de su vida.

“Si tú me necesitas aquí estaré... las cosas ya no son tan claras como antes... no importa lo que cueste ni cuanto a mí me reste, aquí estaré...”, son algunos versos de su composición.