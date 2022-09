Una colombiana sería la nueva novia de Anuel AA y dio explosivas declaraciones

“Aquí nadie se robó a nadie, él vino solo y yo no sé por qué andan inventando que me voy a casar y que el anillo, yo desde el principio dije que éramos amigos, sin embargo, yo solo les puedo decir que yo siempre obtengo lo que quiero y al que quiero, pero sí les digo que él es el que me busca”.

“Las personas que a mí me tiran, por lo general lo hacen de perfiles falsos, ¿por qué será?, para los que me preguntan que por qué me metí ahí, solo les digo que a mí me gustó Anuel y yo le gusté a él”.

Shaarza, de 21 años, también ha revelado que su romance con Anuel comenzó durante un concierto en México y que fue amor a primera vista.

Sobre la colombiana, que también tiene raíces hondureñas, hay que decir que también fue noticia en el año 2020 por su romance con el cantautor mexicano Natanael Cano... fueron captados por un papparazzi mientras se besaban en un parqueadero.

Recordemos que esta no es la primera vez que Anuel se involucra sentimentalmente con una colombiana, el rapero estuvo ennoviado dos años con Karol G.