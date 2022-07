Una reflexión para despedir Colombiamoda

No es necesario que cuatro diseñadores se parezcan para mostrar una propuesta de moda conjunta. Para la pasarela de cierre de Colombiamoda este año la idea era, precisamente, que ninguno se pareciera entre sí para que cada uno reinterpretara, a su manera, su idea de sostenibilidad.

A las 9:00 de la noche en Plaza Mayor, Alado, A New Cross, Laura Laurens y Priah Heritage, junto a Vivo, cerrarán Colombiamoda + Colombiatex 2022 invitando al mundo a reflexionar sobre la moda consciente.

Las propuestas

Alado y sus diseñadores, Andrés Restrepo y Alejandro González, serán una sola voz con el Amazonas. “Una de las innovaciones que vamos a tener es el desarrollo de un material, un denim a partir del fique”, cuenta Restrepo y añade que serán 12 piezas con una historia alrededor de la deforestación, “y de como desde la materia prima podemos contar historias que van ligadas a conceptos como despertar consciencia sobre el tema del medio ambiente”.

Cambiando de escenario, Boyacá es la inspiración permanente de Juanita García y su marca Priah Heritage. Es su primera vez en Colombiamoda y traerá el resultado de un trabajo de investigación que comenzó en 2019 y mostrará puntadas en croché para plasmar ese tapete verde que tiene las montañas boyacenses, “es encontrar formas de expresar con nuestras agujas e hilos la cultura, y reinterpretar los contextos para escribir el futuro de una forma contemporánea y sutil”.

Laura Laurens y su “Siembra de colores” mostrarán cómo rendir homenaje a las comunidades, a la diversidad de los colores y a la diferencia en medio de la unidad. “Es un homenaje a la luz —explica Laura—, serán 12 salidas y en cada look hicimos el trabajo que hacemos de reinterpretación y resignificación de las telas militares, tampoco hay crueldad animal, los zapatos son veganos y así mismo tenemos trabajo con las flores drapeadas a mano, los tejidos, tintes vegetales que no hacen daño al medio ambiente”.

Por último cierra esta propuesta Nicolás Agustín Rivero, director creativo de la marca A New Cross, quien trabaja tres técnicas artesanales con las que pretende dejar un mensaje particular: “El calado para entender estos territorios substraídos que han sido eliminados por la deforestación y el conflicto interno en Colombia; el hands stitches que evoca una cicatriz, y me parece diciente para no esconder nuestras cicatrices y entender que hay un proceso reparativo que acarrea trauma, memoria y reparación, y por último la cestería, un tejido colectivo que resume lo que queremos evidenciar con el ejercicio que estamos haciendo entre los cuatro diseñadores”.

Para todos ha sido una experiencia única, Nicolás afirma que entre todos reivindican la labor artesanal colombiana y entregan un mensaje positivo. Ellos buscaron tejer a ocho manos sus ideas y convertirlas en una sola voz.

“Son cuatro historias bajo una misma reflexión: la deforestación, la reforestación y la recuperación de los saberes ancestrales; todo esto a través de la moda consciente y de la tecnología”, explica Angélica Nieves, gerente de relaciones públicas de Vivo, quien los acompaña en esta responsabilidad de cerrar la feria.

Este desfile se podrá disfrutarse vía streaming a través de los sitios web oficiales de la feria www.colombiamoda.com y www.colombiatex.com. Habrá transmisión por Telemedellín y Teleantioquia y de la cuenta de Facebook de vivo: vivo_colombia.

Colombiamoda 2022 termina este año no solo llena de tendencias, también de reflexiones porque la moda y su futuro requieren acciones de cambio.