$!“Vagabundo”, el nuevo sencillo de Sebastián Yatra con el que celebra el verano

La canción compuesta por Yatra y sus colaboradores, captura los sentimientos después de una relación, cuando las ex-parejas pretenden en público haber seguido adelante, aunque todavía haya un vacío que no han podido llenar: “Puedes salir con cualquiera nanananana, pasarte en la borrachera nanananana, tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar a olvidarte de un amor que no se va a acabar”, canta Sebastián Yatra.

La letra nació de un momento en el reguetonero estaba en el gimnasio y se le ocurrió un fragmento que lo hizo salir inmediatamente al estudio a componer la canción. ”Quería mucho que se sintiera como en Colombia, en nuestro país. Soñé hacerla con Manu y con Beéle”, afirmó el compositor.

Joaquín Cambre, colaborador frecuente del artista, da vida al concepto visual, a través de un video en el que captura la energía fresca y divertida de un grupo de amigos que se reúnen a pasar un buen rato.

Yatra, Turizo (actualmente en los primeros lugares de las listas con Marshmello) y Beéle se ven de fiesta en Miami junto a un grupo de amigos (incluyendo cameos de la actriz Daniela Botero, la artista Valeria Sandoval y el TikToker El Mindo), coqueteando con mujeres, bailando e incluso jugando alguna que otra broma entre ellos. Pero su esperanza de pasar un buen rato eventualmente llega a su fin. “Ay ay ay ay, muchacha”, cantan los tres artistas, “aunque pase el tiempo todavía me dominan esos movimientos...”.