“Vamos a conocer otra amante”, aseguran que Gerard Piqué no está enamorado de Clara Chía

Es por esto que la prensa rosa está al tanto de lo que pasará con estos dos, porque hasta rumores de boda se han dado en España, aunque el más reciente señala que Clara Chía no estaría muy feliz con Piqué por haber aceptado la condición de Shakira en el acuerdo de separación, en la cual establecería que Clara Chía no puede tener contacto con Milan y Sasha, hijos de la colombiana y Piqué.

“Se van a acordar de mí, vamos a conocer otra amante, porque no lo veo a él solo”, señaló el famoso astrólogo al señalar que Gerard Piqué no estaría con Clara Chía precisamente por amor: “Yo siempre lo he visto a él en un compromiso con ella. No siento que aquí hay amor, no siento que él esté enamorado de ella”, afirmó.

Según el vidente, la relación entre Clara Chía y Gerard Piqué no estaría pasando por el mejor momento, debido a que al exfutbolista le sería difícil mantenerse fiel a la joven de 23 años. En ese sentido, anticipó que quien la va a pasar mal en todo esto es Clara Chía, “va a pasar mucho problema, muchas contrariedades pero ella sí se ve muy enamorada de él”, aseguró.

Sobre los rumores que han surgido sobre la posibilidad de que los enamorados contraigan nupcias, el astrólogo señaló que no había un camino claro, pero lo que sí reveló es que la joven española está totalmente decidida a tener un hijo con Gerard Piqué, aunque no se sabe qué tan interesado esté el exdefensa del FC Barcelona en ese aspecto.