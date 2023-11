“Van a publicar mis fotos en bola”: periodista denuncia extorsión tras robo de su celular

“Una moto me intentó atropellarme y otra me rapó el celular de las manos. Y lo peor viene ahora. Yo bloqueé el iPhone, lo puse en modo perdido y por el IMEI con la línea telefónica. En horas de la noche, el ladrón comienza a escribirle a mi mamá. Nos comenzó a extorsionar que iba a publicar en mis redes sociales varias nudes mías que había encontrado en mi celular si no le daba el código para desbloquearlo”, comentó la periodista.

“Yo le dije que sí con el fin de que pudiéramos capturarlo y con la esperanza de recuperar el celular. El man me puso un punto de encuentro en la calle 13 con Caracas en el centro comercial Shopping a las 3 de la tarde. El Gaula sabía, pero me dijeron que no me podían ayudar porque yo había entrado dizque a negociar por el celular, cuando igual ya me había extorsionado y lo seguía haciendo”, agregó.

El Gaula le aconsejó no acceder a las demandas del ladrón, pero la desesperación de Laura la llevó a ceder ante la extorsión. Finalmente, pagó 2.3 millones de pesos para recuperar su celular, después de una serie de aterradores mensajes y amenazas.

La periodista compartió su historia en TikTok, donde cuestionó la aparente negligencia de las autoridades con su caso. Su valentía al hacerlo ha destacado los desafíos de seguridad que enfrentan los ciudadanos en Bogotá y ha llamado la atención sobre la necesidad de abordar estos problemas de manera efectiva. Laura Camila Vargas se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la inseguridad en la ciudad y una voz que clama por un cambio en el sistema de seguridad.