“Vendió su alma”: Karol G desata oleada de críticas por la promoción de su nuevo álbum

Pero Karol G nunca se ha quedado quieta desde que decidió retomar su carrera musical de forma muy seria y por eso deslumbró a sus fans con el anuncio de un nuevo álbum, que será el formato “deluxe” del disco que lanzó en febrero y que tendrá canciones inéditas que no incluyó en la primera versión, pero dada la aceptación de los temas anteriores, la paisa se lanzó con esta nueva producción, que empezó a promocionar con un video en el que muestra su sensualidad a tope.

Esto le dio una visibilidad enorme a la paisa, quien ya se había fogueado en algunas plataformas inmensas como Coachella y programas televisivos como The Tonight Show de Jimmy Fallon; pero ahora ha sido invitada a otros escenarios como el Saturday Night Live y Lollapalooza, siendo este último el que más expectativas ha generado en torno a la antioqueña, pues dicho performance marca el inicio de su Mañana Será Bonito Tour.

Fueron precisamente estos dibujos los que despertaron muchas inquietudes y hasta disgustos entre los seguidores de la colombiana, pues en ellos se puede ver a un “diablito” y otras imágenes de corazones y “bombitas” con ojos “maliciosos”.

De inmediato no se hicieron esperar los comentarios en los que acusan a la cantante de satanismo, de haber “vendido su alma” y haber hecho “pactos con el diablo”. Además, aluden a que Karol G nunca había mostrado una imagen tan “oscura” en los 15 años que lleva de carrera artística.

Por el momento Karol no se ha pronunciado al respecto y esto se debe a que ella ya está concentrada en dos asuntos prioritarios: el primero es el lanzamiento del rémix de la canción Tá Ok, una de las canciones más exitosas del verano en Brasil. Lo segundo es el inicio de su tour musical en el festival Lollapalooza en Chicago, donde la paisa podrá volver a cantar en vivo canciones que solo ha podido mostrar en Puerto Rico y Nueva York, como Mientras me curo del cora, Amargura y TQG.