Video: A Greeicy y a Mike Bahia les tocó pedir fiado

“Hoy he salido. Bueno, realmente al bebé se le acabaron los pañales y dije: ¿Por qué no salgo? Aprovecho, me doy un borondo motorizado con mi chico”, contó la caleña.

Entre los momentos que captó la cámara quedó en el que ella se quitó el casco de la moto y, según dijo, no se vio sexy. “Yo imaginé que la siguiente toma iba a ser una cosa loca, pero pffff...”, agregó.

Lo que más llamó la atención en la grabación fue cuando Mike Bahía y Greeicy Rendón se antojaron de comprarle unos bananos a su vaca de nombre Celia.

Al ver que no llevaban dinero en efectivo, a los artistas les tocó pedir fiado en la calle a un vendedor de frutas. “Julián, prometido que venimos a pagarle. Le traeremos la platica”, comentaron.