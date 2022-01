Video: Actor Sebastián Tamayo reveló que lo drogaron el 31 de diciembre en Bogotá

Agregó que “eso me provocó que yo pensara que me estaban atracando y persiguiendo. Ahí comenzó toda una historia y película en mi cabeza”.

“El 31 de diciembre fui a un sitio a celebrar estas fechas especiales y allí recibí un trago, pero terminó siendo una droga bastante fuerte. En la clínica, después de todo lo que pasó, me dijeron que hace parte de una planta”, explicó Tamayo.

Precisamente, el mismo actor habló del hecho en la web, donde contó que todo sucedió en la noche del 31 de diciembre cuando se fue a pasar Fin de Año en una fiesta en Bogotá, pues no tenía con quien pasar esa fecha.

Tal parece que al actor le dieron “Mezcalina”, una sustancia que le dieron sin su autorización y eso le provocó fuertes alucinaciones que aparecieron cuando estaba en su propia casa.

El actor aseguró que desconoce la razón por la que le dieron esa sustancia, pues aunque no le robaron, si tuvo problemas con la Policía y con un ciudadano al que le rompió el carro.

“Salí corriendo de mi casa y me choqué contra un carro. Rompí el vidrio y me corté el brazo. Tengo 7 puntos y tengo pendiente de una cirugía porque perdí parte de un tendón. Tuve problemas con la Policía porque yo mismo los llamé creyendo que me estaban atracando”, mencionó.

Pese a todo lo sucedido, actualmente Sebastián se está recuperando de sus heridas, sin embargo, aprovechó sus redes para darle un consejo a sus seguidores de no ingerir bebidas desconocidas para evitar las consecuencias.

Cabe recordar que el actor es recordado por su paso por Protagonistas de Novela, donde fue pareja de Elianis Garrido y recientemente participó en el reality ‘ El poder del amor’, en el que conoció a Shirley Arica, la peruana con la que tiene una relación.