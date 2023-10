Video: Adele lució la bandera de Colombia en su concierto en Las Vegas

La cantante británica, que encanta al mundo entero con su capacidad vocal, tiene a sus seguidores colombianos enamorados de su acción en uno de sus últimos conciertos.

La intérprete de ‘Someone like you’, ‘Hello’, ‘Easy on me, emocionó a todos en el Coliseo del Caesers Palace en Las Vegas, Estados Unidos.

Adele se paseaba por los pasillos del recinto, cantando sus éxitos más recientes y los clásicos de su repertorio. Los fanáticos decidieron obsequiarle diferentes objetos, entre esos una bandera de la República de Colombia.

La cantante no dudó en recibirla y ponerla sobre sus hombros, luciendo la tricolor, mientras entonaba ‘Where we were young’.