Video: Aída Victoria y el desplante de “odiosa” presentadora en Año Nuevo

Luego, la barranquillera se pronunció a través de un ‘En vivo’ en Instagram: “Cada quien tiene derecho de mirar como quiera. Nena, yo no quiero que tú digas nombre para que no se vaya a atacar esa mujer que no cometió ningún pecado grave, simplemente miró a Diego así (hace el mismo gesto que Camacho en sus historias) y no era porque lo quisiera mirar mal, sino que ella es fan de Rosalía”, indicó Merlano haciendo referencia al gesto de la cantante española que se volvió viral en redes.

La también modelo se tomó la situación de una forma muy cómica, como suele hacerlo con todos los inconvenientes que se le cruzan en el camino, y quiso alivianar las palabras de su mejor amigo con el fin de evitar un conflicto mayor recién empezando el año, pues bastante de eso tuvo en el 2022.

Por su parte, la presentadora cartagenera no ha dado ninguna declaración hasta el momento. De hecho se ha mantenido inactiva en su cuenta de Instagram.