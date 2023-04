$!Video: Al ‘Checo’ Acosta le clonaron el WhatsApp y denunció estafa

El cantante Checo Acosta ha denunciado que su cuenta de WhatsApp ha sido clonada y ha advertido de una estafa que se está llevando a cabo utilizando su nombre.

Según explicó el propio artista a través de su cuenta de Instagram, todo comenzó cuando recibió un mensaje supuestamente del equipo de Soporte Técnico de WhatsApp, en el que le advertían de que alguien quería acceder a su cuenta. Aunque rechazó la operación, su cuenta fue clonada a través de otro teléfono celular.

“Ese fue mi error, porque le di a la opción “no” y enseguida me fue clonado el número de mi WhatsApp. Ese es un error, hay que eliminar, está pasando con WhastApp, correos electrónicos y hasta las cuentas de Facebook. A partir de lo sucedido, me han llegado muchos mensajes en los que se me solicita actualizar mis datos personales a través de links, además de mensajes de bancos y empresas de mensajería en las que me dicen que me están llegando encomiendas”, precisó Acosta.