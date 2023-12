Video: Ana del Castillo rindió un homenaje a empleada en pleno show

Ana del Castillo es una de las cantantes más polémicas y vírales de la farándula colombiana. Su personalidad ha destacado en redes sociales por su espontaneidad e ingenio, autodenominándose como alguien “del pueblo tradicional y popular del Caribe colombiano”.

El pasado fin de semana del 16 y 17 de diciembre, se presentó en una discoteca de Bucaramanga, Santander, pero detuvo el show para homenajear a la mujer encargada de los servicios generales del lugar.

La cantante notó la presencia de la mujer que se encontraba trabajando y no dudó en darle importancia y agradecerle por su labor.

“Este es un trabajo honesto y responsable, de verdad. Y les digo una cosa: en diciembre esto es difícil y en Colombia lo es aún más. Ustedes lo saben. Que siga trabajando porque a usted se le ve que ha sufrido mucho”. La mujer no pudo contener su llanto cuando la artista la abrazó.

Ana del Castillo reflexionó sobre los “duros trabajos” que ha tenido que afrontar antes de llegar a las tarimas. Asimismo, se dirigió a las personas que viven avergonzadas de sus experiencias laborales, porque consideran que hay trabajos indignos.

“Hay gente que tiene emprendimientos y han fracasado también, pero a veces quieren aparentar lo que no es para que la sociedad los acepte y así no es. Dios me la bendiga”, sentenció.

La actitud de la cantante de vallenato impactó a muchos seguidores en las diferentes redes sociales en los que fue distribuido el video.

Información de: El Universal.