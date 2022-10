Video: Andrea Valdiri le regaló un carro a su empleada por su cumpleaños

La bailarina e influenciadora Andrea Valdiri volvió a ser noticia este fin de semana, luego de regalarle a Kelly, la mujer que le ha ayudado con los quehaceres de la casa por más de siete años, un carro y otros detalles por motivo de su cumpleaños.

Kely, quien le ha ayudado con la crianza de sus dos hijas, también recibió una serenata con mariachis, ramos de flores y perfumes de marca que le dieron las niñas de la casa y Felipe Saruma, la pareja de Andrea Valdiri.

“No se alcanzan los regalos materiales para agradecer a cada uno de los que trabajan alrededor mío, a ti Kelly, que por más de siete años has tenido mucha paciencia y amor por lo que haces, has cuidado de mis hijas, mis mayores tesoros. Ustedes se han convertido en mi "segundo brazo" y mi familia mi "segundo hombro". Reconozco que soy lo que soy por estas personas que se han mantenido leales, no a mí, sino que esencia. Para algunas seré la mala del paseo, para otros seré su gran apoyo, pero nuestra honestidad nos permite ver con claridad lo positivo y lo que no lo es y así, entre todos podemos tolerarnos desde la verdad, perdonarnos y continuar creciendo juntos como equipo”, escribió en una de sus publicaciones la influenciadora.