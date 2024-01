Video: así fue la insólita reacción de Ryan Gosling al ganar importante premio

Este domingo se conmemoró la vigésima novena entrega de los Critics Choice Awards, que son el termómetro de los Óscar, votados por 600 críticos y periodistas especializados, quienes consagraron y estuvieron de acuerdo con los galardonados en los Globos de Oro.

Una de las sorpresas de la noche, fue el premio a mejor canción con el tema titulado ‘I’m Just Ken’, porque aunque Barbie ganó en esta categoría en los Globos de Oro con ‘What Was I Made For’ de Billie Eilish, la interpretación de Ryan Gosling no era considerada como favorita entre las nominadas.

El actor Ryan Gosling, quien interpreta a Ken en la nueva película de Barbie de Greta Gerwig, escuchó el nombre de la canción, pero incrédulo miraba a todos lados esperando entender lo que estaba pasando, mientras los escritores Mark Ronson y Andrew Wyatt, felices, subían a la tarima a recibir el premio.

Cuando Gosling entendió lo que estaba pasando, se quedó entre el público aplaudiendo a sus compañeros, pues no quiso quitarles el protagonismo a Ronson y Wyatt.

Por otro lado, durante el discurso de aceptación de Ronson, el músico destacó la importancia del actor para darle vida a la canción: “Ryan Gosling, este premio es tanto tuyo como nuestro. Hiciste que el mundo, y la audiencia, se enamorara de esta canción con tu inigualable actuación, así que gracias”.

Información de: El Universal.