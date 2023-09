Video: Así reaccionó Taylor Swift a los movimientos de Shakira en los MTV VMAs 2023

Pero lo que verdaderamente llevó esta presentación a otro nivel fue la palpable emoción de Taylor Swift, quien estaba entre el público esa noche. Las cámaras registraron el momento en que la afamada cantante country pop no pudo contener su entusiasmo, levantándose de su silla para aplaudir, gritar e incluso mostrar signos de asombro ante la brillante actuación de la barranquillera, que desplegaba su característica danza al compás de los tambores.

Este momento espontáneo de Swift se convirtió en el foco de atención en las redes sociales, posicionándose rápidamente como tendencia. Los seguidores de ambas divas aplaudieron la fraternidad y respaldo mutuo que evidenciaron, destacando especialmente las imágenes de una Swift asombrada.

Cabe mencionar que la intérprete de éxitos como “Blank Space”, “You Belong With Me” y “Bad Blood” recibió una oleada de alabanzas por parte de la comunidad en línea, donde se destacaron numerosos comentarios de aficionados latinos.

“Ojalá Shakira convenza a taylor de venir a colombia”; “Jajajjaajja la amo! Me representa”; “Taylor diciendo: “OMG!” Al ver a shakira, me da 100 años mas de vida. Colab”; “Entre grandes se apoyan”; “Vivaaa Colombia viva falcaooooo! Eso es lo q dice Taylor ok. bella mi shaki !”; “MI GENTE LATINOOOOO”; fueron algunos de los comentarios se hicieron visibles en las redes sociales.

Para culminar su actuación estelar, la ‘reina latina’ deleitó a su audiencia al adoptar un ícono de la cultura caribeña colombiana, el sombrero vueltiao, y finalizó su presentación con la Session Vol. 53, una obra creada junto a su cercano colaborador, Bizarrap.