Video | ¡Cambio radical! Margarita Rosa sorprende con su rostro tras meses sin bótox

“En este momento tengo 57 años, y el espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder. No quiero ponerme más bótox ni rellenos ni nada de eso, quiero ver, estoy curiosa de ver cómo es el proceso de mi envejecimiento y ya”, precisó Margarita Rosa en aquel momento.

Le puede interesar: Video | “Me atrevo a pedir perdón”: Reaparece LuisRa Solano, cantante vallenato que apuñaló a su mánager

Tras varios meses de haber tomado esa determinación, la ex presentadora del Desafío reapareció recientemente en su cuenta personal de TikTok para compartir una pequeña reflexión sobre la vejez. Asimismo, mostró cómo se ve su rostro actualmente.

“Ahora está de tendencia un filtro en TikTok donde la gente se ve más vieja, y están las reacciones cuando ven de pronto esa cara que también es familiar, que es la propia cara, pero más envejecida. Entonces, me miro ahora, por ejemplo, y parece que tuviera el filtro ese”, expresó la caleña inicialmente. Luego, enfatizó: “Ya yo me puse ese filtro y, de verdad, que me aterró tanto, tanto, que casi que traiciono mi consigna de ser vigente o de tener presencia, y no perderme del espectáculo de mi propio envejecimiento, pues esa frase grandilocuente casi que se hizo trizas cuando me vi con el filtro: más vieja que como estoy ahorita, que como aparezco aquí”.