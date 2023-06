$!Video: Cantante Bebe Rexha, herida en la cara por un fan que le lanzó el celular “por diversión”

El fan, Nicolas Malvagna, de 27 años, fue detenido y compareció ayer lunes por la tarde en un tribunal tras ser acusado de acoso y agresión, de lo que se declaró no culpable. Fue puesto en libertad sin fianza, pero el juez le impuso una orden de alejamiento de la artista.

Según el canal NBC, en el documento de imputación se cita a un testigo que estaba en el lugar de los hechos y escuchó a Malvagna decir que había sido él, y supuestamente justificarlo así: “Intentaba ver si podría golpearla con el teléfono al final del espectáculo porque sería divertido”.

No obstante, el acusado también dijo a los agentes que lo detuvieron que intentaba realizar un reto para la red social TikTok en el que “lanzas tu teléfono al escenario” y la celebridad “se toma un selfi”, pero no tuvo buena puntería, de acuerdo con el New York Post.

Así lo corroboró su abogado, Todd Spodek, que calificó el reto de TikTok de “desafortunado” y destacó que la “única intención” del acusado era que Bebe Rexha “se tomara fotos con su teléfono”, no hacerle daño.

Otros artistas han sido diana de sus seguidores que les lanzaban objetos desde el público, como la española Rosalía, que se quejó el año pasado cuando le dieron en la cara con un ramo de rosas, o el británico Harry Styles, a quien le tiraron grageas de caramelo en un ojo.