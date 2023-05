Video: Carlos Vives rompe una guitarra en el Festival Vallenato de 2023 y recibe todo tipo de comentarios

Durante su presentación en el Festival Vallenato de 2023 en Valledupar, el cantante Carlos Vives sorprendió al público al romper una guitarra en el escenario. Según testigos, el artista se dejó llevar por la emoción y al terminar una canción, hizo un solo de guitarra al mejor estilo de rock y luego la rompió contra el suelo .

El acto ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales, desde aquellos que lo critican hasta los que lo defienden diciendo que hace ese tipo de cosas porque se emociona de más durante sus presentaciones.

“Te amo como artista. Te sigo desde tus inicios... pero esta escena es antivalor. Mal ejemplo parce!”; “Te admiro a 1000% pero esto no es necesario, no es grato verlo”; Momento épico de “El Rock de mi Pueblo” y Despues de este acto insólito, deberías mandar un camionado de guitarras a todos los niños del valle que nunca han podido tener una. Eso de romper guitarras los hacían los rockeros adolescentes en los 80’s y 90’s ya no estamos pa’ eso en un mundo que está hambriento de paz y conciencia. Estás compartiendo un post que está llegando a miles de personas, que quieres mostrar con eso”, fueron algunos de los comentarios.

Ante las críticas, Carlos Vives respondió que “romper la guitarra es un símbolo del rock que lleva un mensaje implícito que va más allá de un gesto violento. Es la pasión y la fuerza de sentir la música que hacemos (...) Mi rock lo encontré aquí y estoy celebrando 30 años de haber tomado ese camino”.

El Festival Vallenato es uno de los eventos más importantes de la música vallenata en Colombia y cuenta con la participación de grandes artistas nacionales e internacionales. Este año, el festival rindió homenaje a Luis Enrique Martínez, conocido artísticamente como “El pollo vallenato”.