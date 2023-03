$!Video: Carolina Cruz y Carolina Soto, blanco de críticas por baile en “Día a Día”

Valeria Sandoval es un influencer que se ha destacado por sus rutinas de baile, motivo por el cual los puso a bailar bachata. Primero inició con Iván Lalinde, pero, al presentador paisa no le fue tan bien con sus movimientos. “Un requisito para entrar a ese programa es no saber bailar”, dijeron algunos usuarios.

Luego el turno, fue para las dos presentadoras, Carolina Cruz y Carolina Soto, quienes mostraron toda su descoordinación en pleno programa que quedó grabado en video.

Las críticas no tardaron en llegar: “Tiene más ritmo un paro cardíaco”, “Caro Cruz e Iván Lalinde están crudos, les toca hacer el curso”, “se mueve más una pala”, “Caro Soto aún no coordina ni media”, “definitivamente el baile no es lo de los presentadores”, “qué poco de troncos, llevan años en ese programa y nada que aprenden a bailar”, “Carolina Soto no parece caleña”, “se mueven más mis ojos mientras duermo”, fueron algunos de los duros comentarios de los usuarios de redes. ¡Juzguen ustedes!