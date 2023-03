Carolina Giraldo Navarro, conocida artísticamente como Karol G, es la cantante que a sus 32 años ha logrado convertirse en una de las mujeres más queridas por el público a nivel nacional e internacional.

En pleno 2023, la paisa está viviendo lo que sería un sueño, pues, su reciente lanzamiento con Shakira logró posicionarse como número uno a nivel global.

La canción “TQG” saltó a la luz el pasado 24 de febrero y desde entonces, ha causado sensación en el mundo entero, al igual que su álbum “Mañana será bonito”.

Karol G manifestó en un clip que se encontraba en el vuelo de regreso de París a Puerto Rico cuando conoció la noticia. En medio de llanto y con la voz cortada contó lo siguiente:

“Lo más probable es que mi álbum sea número 1 en Estados Unidos también. Me siento emocionada y lo comparto porque me siento muy bendecida. Dios es muy bueno conmigo porque todo se me da, mi equipo y yo hemos trabajado muy duro para esto”.

Lo que sí es cierto es que detrás de tanto éxito se encuentra el esfuerzo y dedicación por parte de la joven artista.

Un claro ejemplo de lo que ha recorrido Karol G es el video de la primera vez que pisó una tarima. La paisa tuvo su despunte en “El Show de las Estrellas”, el cual presenta Jorge Eliécer Barón.