Video | Daddy Yankee hace fuerte confesión en su último concierto: “Hay alguien que pudo llenar ese vacío”

“Por un momento trataba de llenar un espacio, pero me faltaba algo para sentirme completo pero [hoy] hay alguien que pudo llenar ese vacío”, dijo conmovido a sus espectadores. “Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él”, y agregó. “Esta noche puedo decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo vivo para él”.

Según el intérprete de “Gasolina”, durante muchos años no se sentía feliz a pesar de contar con el reconocimiento, el dinero y los aplausos. “Tú me preguntas a mí a qué tenía miedo en esta vida, tenía miedo al fracaso”, dijo. “Muchas veces no me disfruté lo que estaba haciendo, lo he hecho por tanto tiempo que ¡wow!, me entra carga. [Ahora], quiero descansar y levantarme en Puerto Rico, sentirme libre”.

Pero que no cunda el pánico señores, porque habrá Ramón Luis Ayala Rodríguez -nombre de pila de Daddy- para rato. “El que me conoce, se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo”, dijo. “Todo lo que Jesús me entregó es ahora para le reino y espero que caminen conmigo en este nuevo comienzo”.