Video: Daniella Álvarez muestra cómo da sus primeros pasos

"Nunca me conformaré hasta que lo bueno sea mejor", con esta frase, la exseñorita Colombia, Daniella Álvarez, le mostró a sus seguidores cómo da sus primeros pasos después de haber sido sometida a una cirugía en la que le amputaron su pie izquierdo.

"Hace doce días me operaron por última vez y hasta hoy no he dejado de dedicarme a superar mis obstáculos hasta llegar a mi meta. Aquí voy llena de fuerza y sueños”, se lee en el mensaje con el que acompañó sus pasos.

En el video se le ve usar la ayuda de un caminador y la asistencia de dos enfermaras de la clínica.

Daniella, tuvo que ser sometida a varias cirugías por complicaciones en su salud. 42 días después de permanecer más internada en la clínica Cardioinfantil, regresa a casa.