Video de 'Perra', polémica canción de J Balvin, fue retirado de Youtube

¿Qué pasó con 'Perra', de J Balvin? Muchos usuarios en redes se preguntan dónde está el videoclip de una de las últimas canciones del cantante paisa.

Se trata de 'Perra', una canción en colaboración con la rapera Tokischa, de República Dominicana, que protagonizaba el video con Balvin.

En él se ve al paisa, único hombre de piel clara, bailando entre personas negras con rostro de perro y mujeres atadas, con bozales, algunas enjauladas y comiendo de recipientes para animales.

El tema ha tenido muchas críticas negativas en todas las redes sociales y en el mismo YouTube e incluso la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez se pronunció al respecto y dejó ver su rechazo.

Dijo que la canción y su video “reproducen, incitan y justifican la violencia contra la mujer al promover la vulneración de sus derechos, la afectación a su dignidad y la normalización de posturas o imaginarios denigrantes”.

Para la sorpresa, y el alivio de muchos, de los usuarios, el video fue al parecer eliminado del canal oficial del cantante en YouTube, pues no se puede acceder a él. Solo es posible escuchar la versión sin video o acceder a él a través de otros canales no oficiales que lo han replicado.

El video se había estrenado el 7 de septiembre y ya contaba con más de 10 millones de visualizaciones y la canción conserva 369,324 reproducciones.

Hasta ahora, el cantante no se ha pronunciado en sus redes sobre el hecho.

Cuida’o que este perro anda sin bozal, no me puse la vacuna, esta noche ‘toy animal. Una mala en calor es lo que yo ando buscando. Te pongo en cuatro pata’, tú ere’ perra no ere’ gata” dice la letra.

A esto le responde Tokischa: “Yo soy una perra en calor, ‘toy buscando un perro pa’ quedarme pega’ “.