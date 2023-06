$!Video: ‘Doña Nidia’, de “Pedro el Escamoso”, está encantada con Bucaramanga

La reconocida actriz Alina Lozano, muy recordada por su papel de ‘Doña Nidia Pacheco’ en “Pedro el Escamoso”, está de paso por Bucaramanga donde, al parecer, será sometida a una intervención estética.

Además: Epa Colombia reveló cuánto le costaría el procedimiento para quedar embarazada

En su paso aprovechó para pegarse ‘la caminadita’ por la ciudad y quedó encantada con algunos sitios, entre ellos el Parque de los Niños. “No, pues con razón le dicen la Ciudad Bonita”, dice Alina mientras recorre el popular parque.

“Mientras Jim duerme quiero mostrarles. He venido a Bucaramanga dos veces, y la verdad no había conocido este lugar tan espectacular. Esto no lo había visto en otros parque en Colombia”, dice mientras muestra las mesas de ping-pong al aire libre.

De igual manera destaca las actividades y escenarios deportivos, “miren, gente cuidando su vida y haciendo ejercicio, miren estas canchas”.