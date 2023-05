$!Video: ‘El Tino’ Asprilla fue a tanquear su camioneta y terminó indignado

“Sí, claro. Me pasó constantemente en Italia. Cuando llegué al Parma, en el único estadio de Italia en el que no me gritaban cosas y me hacían sonidos, era en el de Parma. Me tocaba convivir con eso diariamente en una cancha de fútbol”, aseguró Faustino ‘El Tino’ Asprilla.

‘El Tino’ continuó explicando qué hizo en aquella época para soportar los insultos racistas.

“Para mí lo mejor siempre fue hacerme el pendejo... Entrar a la cancha, jugar fútbol y tratar de convertir eso en aplausos, que fue lo que casi siempre me pasó”, señaló.

Al mismo tiempo, el Tino’ Asprilla se refirió a la actitud de Vinícius Júnior, quien estalló en diferentes ocasiones, frente a los insultos racistas que recibe en diferentes estadios de España

“Si le hubiera dado la importancia que le está dando Vinícius hoy en día, desafortunadamente van a seguir haciéndolo”, reiteró.

Aunque Faustino aseguró que Vinícius le da mucha importancia a los insultos racistas en su contra, dejó claro que las autoridades del fútbol tienen el poder para imponer una sanción drástica que acabe con el problema de raíz.