Video | Emocionados hasta el llanto en Yo me llamo: “Alci Acosta” fue el ganador de los 100 millones de pesos

Este premio marca un hito en la historia del programa ‘Yo Me Llamo’, ya que es la primera vez que un imitador se lleva a casa el premio de 100 millones de pesos. Alci Acosta expresó su gratitud y felicidad al recibir el premio, diciendo: “Yo sabía, yo sabía que la gran Petrona Martínez me iba a dar esta enorme dicha (...) Gracias a todos, gracias Colombia, estoy feliz, estaba en duda si pasaba o no pasaba y Dios me dio el premio mayor”.