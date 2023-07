Video | En pleno concierto: así fue el instante en el que se le rompe el pantalón a J Balvin

“Eso no es que se le rompe, así lo usó a propósito”; “Creo que vienen así algunos pantalones”; “Eso es para que no abra tanto las patas cuando están bailando”; “Yo creo que así era el diseño del pantalón”; “Su actitud es lo mejor”, fueron algunos de los comentarios.

Con estas fotografías, J Balvin dejó claro que no está soltero y que disfruta plenamente de la relación que sostiene con la modelo desde 2018.

Además de mostrar de nuevo su relación, el cantante aprovechó su regreso para hablarle de frente a sus seguidores.

“El tiempo pasa rapidísimo, mi hijo ya tiene dos años, ¡wow!, a mí hasta se me olvidó hablar por Instagram. Como no lo usaba, me siento como raro hablándole a un teléfono solo. Es cool porque estos dos años han sido de una experiencia brutal, especialmente este break de nueve meses que tuve. Me di cuenta de que es lo realmente importante en la vida: hay que enfocarse en la familia y mantener el círculo cerrado. Hay que mantener la vibra alta y sacar al que no esté en esa vibra”, reflexionó J Balvin.