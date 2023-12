Video: Esperanza Gómez reveló cuánto dura su pareja en la cama

Esperanza Gómez es una de las mujeres más reconocidas dentro de la industria de contenido para adultos. Ha consolidado una exitosa carrera tanto en Colombia como en otros países.

La caldense se caracteriza por no tener pelos en la lengua y hablar con total tranquilidad de su trabajo y aspectos de su vida personal, contenido que normalmente comparte a través de sus redes y en diferentes entrevistas. Por eso, recientemente habló sobre el tiempo que dura su esposo en la cama durante una entrevista con el creador de contenido ‘Dimelo King’. ¡La respuesta dejó sorprendido a más de uno!

El tema salió cuando la actriz empezó a hablar de lo mínimo que debe durar un hombre para lograr complacerla sexualmente: “Yo no me conformo con 20 minutos, a mi mínimo 40 o 45 minutos. A mi un polvo por menos de ese tiempo no me gusta”, dijo.

Posteriormente, hablaron de su esposo y los alimentos que debe comer una persona para mantener ese ritmo en la cama. “Tanto el hombre como la mujer para tener una buena sexualidad, es el cerebro el músculo más importante”, reveló la modelo de OnlyFans.

“¿Cuántos polvos te has echado en un día?”, le preguntó Elkin de la Hoz.

“Yo la relación sexual más larga que he tenido ha sido con mi esposo, ese hombre se sube y literalmente puede estar tres horas y no se cansa. Yo soy la que le saca la mano a él“, contó.

Esperanza reveló que aunque su pareja no pertenece a la industria porno, desempeña un buen papel en la cama.

Finalmente, habló sobre las infidelidades y la razón por la cual los hombres y las mujeres se involucran con otras personas que no son sus parejas. Es por eso que tiene una relación abierta con su esposo. También dio consejos para satisfacer a una mujer.

Información de: Q’hubo.