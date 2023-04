Video: esta es la canción de Drake y The Weeknd creada con inteligencia artificial

Hay una nueva canción viral de los artistas Drake y The Weeknd que está teniendo éxito en las redes sociales. El problema es que la canción no es suya. Ha sido compuesta por una inteligencia artificial, lo que demuestra que estamos ante otra posible revolución en una industria que no suele aceptar bien los cambios.

El usuario de TikTok Ghostwriter977 publicó en su cuenta una supuesta colaboración entre estos artistas titulada ‘Heart on My Sleeve’, que se ha convertido en un fenómeno viral en TikTok y otras redes sociales gracias a nuevos motores de IA generativa. La suplantación de voces también es posible gracias a la IA. Roberto Nickson, cofundador de MV3, explicó en un tweet lo fácil que es crear una canción suplantando la voz de cualquier cantante. Grabó un fragmento de una canción con su voz y aplicó un algoritmo de sustitución de voz para cambiar la suya por la de Kanye West. El resultado fue espectacular.