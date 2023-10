Video | Esta sería la razón por la que Laura Zapata “odia” a su hermana Thalía

Finalmente, Laura decidió cortar cualquier lazo con Thalía: “Haz una nota diciendo la verdad, que tú no me mantienes y nunca me has mantenido’. Ni hizo la nota, ni le dijo a su amiga; su amiga siguió vociferando. Y dije ‘¿para qué quiero a esta hermana?’. Entonces saqué mi cuarta tijera y corté”.

“Ese señor siempre fue un alcohólico, lunático y agresivo, cuando iba a ver a mi mamá y me encontraba con mi padrastro era un martirio. Gracias a Dios nunca me violentó físicamente, pero nunca tuve una cama ni un lugar seguro. Yo me acuerdo que había de esos famosos teléfonos de cable y cuando me pasaba de cierta hora hablando, él me lo cortaba con tijeras”, dijo Zapata.