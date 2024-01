$!Video: Fanáticas le pegaron tremenda manoseada a Farid Ortiz en un concierto

Fue ese el momento que varias mujeres aprovecharon para acercársele y mandarle la mano, varias veces, a sus genitales.

No se sabe si no se dio cuenta o si el gesto de aquellas mujeres no le disgustó. Lo cierto es que Farid Ortiz continuó muy tranquilo con su presentación.

